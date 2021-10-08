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Ракурс
У Росії 14 осіб померли внаслідок отруєння сурогатом. Фото: optimalgroup.ru

Отруєння сурогатним алкоголем у Росії призвело до масової загибелі людей

8 жов 2021, 09:20
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Отруєння сурогатним алкоголем в Російській Федерації призвело до смерті 14 осіб.

Факти отруєнь метанолом зафіксували у трьох районах Оренбурзькій області. Із 22 постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, 14 вже померли. Решта лікується в стаціонарах, з них троє в реанімації. Медики з’ясовують, хто ще міг пити горілку з потерпілими. Про це 8 жовтня повідомляє «Інтерфакс».

Місцева влада повідомила, що днями в декількох населених пунктах краю за добу померли 10 осіб. Серед постраждалих були люди віком від 36 до 73 років. У всіх діагностували «токсичну дію етанолу». Серед загиблих було кілька сімейних пар.

За підозрою в нелегальному збуті сурогатного алкоголю затримали трьох осіб. Виявилося, що отруту виробляли та продавали троє мешканців регіону. На підпільному складі виявили 1 тис. 279 пляшок з сурогатом.


Нагадаємо, британські вчені встановили, що є три періоди життя, коли вживання спиртного завдає людині найбільшої шкоди незалежно від дози.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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