В России 14 человек скончались в результате отравления суррогатом. Фото: optimalgroup.ru

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Отравление суррогатным алкоголем в Российской Федерации привело к смерти 14 человек.

Факты отравлений метанолом зафиксировали в трех районах Оренбургской области. Из 22 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, 14 уже скончались. Остальные лечатся в стационарах, из них трое в реанимации. Медики выясняют, кто еще мог пить водку с пострадавшими. Об этом 8 октября сообщает «Интерфакс».

Местные власти сообщили, что на днях в нескольких населенных пунктах края за сутки скончались 10 человек. Среди пострадавших были люди в возрасте от 36 до 73 лет. У всех диагностировали «токсическое действие этанола». Среди погибших было несколько семейных пар.

По подозрению в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя задержали трех человек. Оказалось, что яд производили и продавали три жителя региона. На подпольном складе обнаружили 1 тыс. 279 бутылок с суррогатом.

Напомним, британские ученые установили, что есть три периода жизни, когда употребление спиртного наносит человеку большой вред независимо от дозы.

Источник: «Интерфакс»