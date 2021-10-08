Шкільні канікули в Харківській області розпочнуться раніше. Фото: 24tv.ua

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Поширення коронавірусу в Харківській області змусило владу області раніше запровадити шкільні канікули.

Школярів відправлять на канікули з 18 жовтня з метою стримати розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Також канікули у школах дозволять обмежити контакти людей. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, повідомляє Telegram-канал «Коронавірус у регіонах».

Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня — чотири святкові вихідні — дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих, — зазначив чиновник.

За словами Черняка, Харківщина все ще перебуває на межі «червоної» зони, а запровадження канікул має пом’якшити ситуацію навколо розповсюдження «ковіду».

Нагадаємо, 7 жовтня коронавірус в Україні забрав життя 241 людини. Вчора медики зафіксували 16 тис. 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Харківській області за добу зафіксували 1 тис. 25 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2,5 млн осіб, зафіксували 58 тис. смертей.

Джерело: Telegram-канал «Коронавірус у регіонах»