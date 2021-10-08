Коронавірус. Фото: istock

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Карантин в Україні посилять у 13 областях через спалахи захворюваності на коронавірус.

У «помаранчевій» зоні опинилися Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська й Чернівецька області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Показники захворюваності перевищені в Житомирській, Тернопільській і Сумській областях. Натомість рівень госпіталізацій перевищений у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій областях.

На межі «червоної» зони опинилися:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Херсонська область;

Чернівецька область;

Харківська область;

Запорізька область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні 7 жовтня забрав життя ще 241 людини. За минулу добу зафіксовано 16 тис. 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 тис. 553 дітей і 431 медпрацівник. У лікарні з коронавірусом привезли 3 тис. 526 осіб.