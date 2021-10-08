Женщины склонны замерзать быстрее мужчин. Фото: aif.ru

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Склонность замерзать свойственна прежде всего женщинам — они теплее одеваются и считают, что лучше отдыхать или даже жить в более теплом климате.

Оказывается, что все дело в эволюционной роли полов. Ученые из Тель-Авивского и Хайфского университетов выяснили, что «мерзлявость» свойственна и самкам животных, в отличие от самцов. Научная работа опубликована в журнале Global Ecology and Biogeography.

Исследователи изучили литературу о разных видах млекопитающих и птиц, а также собрали данные, которые накапливались с 1981 по 2018 год. Исследования касались 13 видов перелетных птиц и 18 видов летучих мышей. Всего они обработали информацию о более 11 тыс. животных со всего Израиля. Ученые исследовали именно птиц и летучих мышей потому, что благодаря ним можно точнее отследить теплолюбивость самок и самцов.

Выяснилось, что самки многих видов птиц и летучих мышей предпочитают более теплую окружающую среду, чем самцы. В определенные моменты это даже вызывает сегрегацию между одним и тем же видом.

По мнению авторов исследования, это связано с различным гормональным фоном и нервными механизмами между самцами и самками, которые развились в процессе эволюции. Исследователи уверены, что те и другие по-разному чувствуют температуру и это тесно связано с процессом воспроизводства и заботой о потомстве.

Напомним, ученые установили, что женщины более склонны к запоям из-за повышенной чувствительности одного из мозговых центров, реагирующих на стресс. Ученые из Корнелльского университета считают, что склонность к запоям зависит от нервного центра под названием BNST.

Источник: Global Ecology and Biogeography