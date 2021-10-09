Шпигунів з російськими паспортами затримали в Туреччині. Фото: kommersant.ru

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Підозрюваних у шпигунстві іноземців затримали на території Туреччини.

Турецькі правоохоронці відзвітували про затримання шістьох іноземних громадян. Їхнє громадянство не розголошується. На опублікованому місцевим виданням фото видно, що серед вилученого у затриманих був паспорт громадянина Російської Федерації. Також в іноземців вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом. Про це повідомляє телеканал Haber Turk.

Силовики підозрюють, що затримані намагалися отримати конфіденційну інформацію військового та політичного характеру, а також планували збройні напади.

Затримували зловмисників одночасно за кількома адресами в Стамбулі та Анталії. Група управління по боротьбі з тероризмом Стамбула і Національна розвідувальна організація почали розслідування.

Нагадаємо, британця Девіда Сміта, який працював охоронцем посольства Великої Британії у Німеччині, офіційно підозрюють у шпигунстві на користь Росії та передачі секретної інформації. У квартирі шпигуна виявили нашивку «Беркуту», російські прапори, військову атрибутику СРСР.

Джерело: Haber Turk