Шпионов с российскими паспортами задержали в Турции. Фото: kommersant.ru

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Подозреваемых в шпионаже иностранцев задержали на территории Турции.

Турецкие правоохранители отчитались о задержании шести иностранных граждан. На опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятого у задержанных был паспорт гражданина Российской Федерации. Также у иностранцев изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Силовики подозревают, что задержанные пытались получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировали вооруженные нападения.

Задерживали злоумышленников одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

Напомним, британца Дэвида Смита, который работал охранником посольства Великобритании в Германии, официально подозревают в шпионаже в пользу России и передачи секретной информации. В квартире шпиона обнаружили нашивку «Беркута», российские флаги, военную атрибутику СССР.

Источник: Haber Turk