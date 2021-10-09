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Ракурс
Шпионов с российскими паспортами задержали в Турции. Фото: kommersant.ru

Шпионов с российскими паспортами задержали в Турции (ФОТО)

9 окт 2021, 17:48
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Подозреваемых в шпионаже иностранцев задержали на территории Турции.

Турецкие правоохранители отчитались о задержании шести иностранных граждан. На опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятого у задержанных был паспорт гражданина Российской Федерации. Также у иностранцев изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Силовики подозревают, что задержанные пытались получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировали вооруженные нападения.

Задерживали злоумышленников одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

У шпионов обнаружили оружие и паспорта РФ. Фото: haberturk


Напомним, британца Дэвида Смита, который работал охранником посольства Великобритании в Германии, официально подозревают в шпионаже в пользу России и передачи секретной информации. В квартире шпиона обнаружили нашивку «Беркута», российские флаги, военную атрибутику СССР.

Источник: Haber Turk

Источник: Ракурс


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