Обвал дома в Батуми привел к гибели 9 человек. Фото: regnum.ru

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Обрушение жилого дома в Батуми привело к гибели девяти человек.

Вчера, 8 октября, в центре города обрушилась часть жилого семиэтажного дома. В поисковых работах были задействованы 300 спасателей. По состоянию на 9 октября найдено девять жертв. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает РИА «Новости».

Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших и поисковые работы будут завершены, — отметил он.

Из-за трагедии в Батуми Грузия объявила 11 октября днем траура.

Как известно, утром 8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом, который возвели в 1980-х годах. В нем было 15 квартир, но большинство жильцов успели уйти на работу.

Правоохранители расследуют несколько версий трагедии. Не исключается, что обвал мог произойти из-за работ на первом этаже, где располагались кафе, магазины и салон красоты. В одном из помещений с нарушениями демонтировали несущую стену. Полиция задержала трех человек.

Также рассматривается версия о взрыве газа. Жители окрестных домов заявляют, что не слышали звука взрыва.

Напомним, в июне в Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом. После трагедии более полусотни человек считались пропавшими без вести.

Источник: РИА «Новости»