Зеленский отреагировал на срыв избрания руководителя САП. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n161406-zelenskiy-otreagiroval-na-sryv-izbraniya-rukovoditelya-sap.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Глава государства заявил, что члены конкурсной комиссии должны выполнять свой долг. Он подчеркнул, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса. Соответствующее заявление глава государства 9 октября опубликовал на собственной странице в Twitter.

Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено, — говорится в сообщении.

Также Зеленский заверил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.

Напомним, кандидаты на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должны были выполнить практическое задание 9 октября. Однако заседание было сорвано из-за отсутствия кворума для его проведения.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз уже выразили свое разочарование по поводу этой ситуации. Партнеры Украины заявили, что необходимо возобновить работу комиссии по избранию руководителя САП.

Ранее посольства Евросоюза и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.