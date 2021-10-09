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В Украине не смогли избрать руководителя САП, фото: «Главком»

Избрание руководителя САП сорвано, ЕС и США разочарованы

9 окт 2021, 14:37
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Из-за отсутствия кворума сегодня, 9 октября, не состоялось заседание комиссии, которая должна избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, не явились связанные с Офисом президента члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

«Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста», — отметил Шабунин.

Шабунин напомнил, что 7 октября в Украине находилась ведущий дипломат из команды госсекретаря США Энтони Блинкена Робин Данниген, которая отвечает за Европу и Евразию.

Шабунин отметил, что она, в частности, акцентировала внимание Офиса президента на критичности выполнения взятых Владимиром Зеленским в совместном письме с президентом США Джо Байденом обязательств.

«Первым пунктом графика в этом письме — САП», — подчеркнул Шабунин.

По мнению Шабунина, ситуациях с САП может осложнить отношения украинских властей с США.

И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств, — подчеркнул он.

Посольство США в Украине уже отреагировало на срыв заседания комиссии.

ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне, — подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице посольства в социальной сети Фейсбук.

В посольстве призывают отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек.


Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами, — резюмируют в посольстве.

Источник: Ракурс


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