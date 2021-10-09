Избрание руководителя САП сорвано, ЕС и США разочарованы

Избрание руководителя САП сорвано, ЕС и США разочарованыhttps://racurs.ua/n161402-izbranie-rukovoditelya-sap-sorvano-es-i-ssha-razocharovany.htmlРакурс
Из-за отсутствия кворума сегодня, 9 октября, не состоялось заседание комиссии, которая должна избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.
По словам Шабунина, не явились связанные с Офисом президента члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.
«Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста», — отметил Шабунин.
Шабунин напомнил, что 7 октября в Украине находилась ведущий дипломат из команды госсекретаря США Энтони Блинкена Робин Данниген, которая отвечает за Европу и Евразию.
Шабунин отметил, что она, в частности, акцентировала внимание Офиса президента на критичности выполнения взятых Владимиром Зеленским в совместном письме с президентом США Джо Байденом обязательств.
«Первым пунктом графика в этом письме — САП», — подчеркнул Шабунин.
По мнению Шабунина, ситуациях с САП может осложнить отношения украинских властей с США.
И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств, — подчеркнул он.
Посольство США в Украине уже отреагировало на срыв заседания комиссии.
ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне, — подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице посольства в социальной сети Фейсбук.
В посольстве призывают отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек.
Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами, — резюмируют в посольстве.