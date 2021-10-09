Обрання керівника САП зірвано, ЄС та США розчаровані

В Україні не змогли обрати керівника САП, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n161402-obrannya-kerivnyka-sap-zirvano-ies-ta-ssha-rozcharovani.html

Ракурс

Через відсутність кворуму сьогодні, 9 жовтня, не відбулося засідання комісії, яка мала обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив глава правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, не з’явилися пов’язані з Офісом президента члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста, — зазначив Шабунін.

Шабунін нагадав, що 7 жовтня в Україні перебувала провідний дипломат з команди держсекретаря США Ентоні Блінкена Робін Данніген, яка відповідає за Європу та Євразію.

Шабунін зазначив, що вона, зокрема, акцентувала увагу Офісу президента на критичності виконання взятих Володимиром Зеленським у спільному листі з президентом США Джо Байденом зобов’язань.

А першим пунктом графіку у цьому листі — САП, — наголосив Шабунін.

На думку Шабуніна, ситуаціях з САП може ускладнити відносини української влади з США.

І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань, — наголосив він.

Посольство США в Україні вже відреагувало на зрив засідання комісії.

ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні, — наголошується в повідомленні, опублікованому на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук.

У посольстві закликають відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.