На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували температуру повітря -9°, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Ракурс

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський, розташованій на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, сьогодні, 9 жовтня, станом на 8.30 зафіксували температуру повітря -9°.

Погода на горі хмарна, спостерігався туман та східний вітер швидкістю 18 м/с. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Таким чином, за останні дні температура на горі помітно знизилася — станом на 7.55 7 жовтня вона становила -2°, а станом на 16.00 вчорашнього дня, 8 жовтня, опустилася до -5°.

Гора Піп Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2 тис. 28 м, вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора.

Нагадаємо, у другій половині вересня перший сніг випав у Чернівецькій області, вкривши гору Томнатик.