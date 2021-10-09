В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161400-uje-15-regioniv-ukrayiny-u-pomarancheviy-zoni-dani-moz.html

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В Україні станом на сьогодні, 9 жовтня, вже 15 регіонів перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Наразі до «помаранчевої» зони віднесені такі регіони:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область

Хмельницька область;

Чернівецька область.

Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.

Порівняно з даними від 7 жовтня, до «помаранчевої» зони додалися Київська та Львівська області, проте з неї вийшла Одеська область.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Чернівецькій та Луганській області — по 768 на 100 тис. населення, далі йдуть Херсонська (496 на 100 тис.) та Харківська (482 на 100 тис.) області.