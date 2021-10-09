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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Уже 15 регіонів України у «помаранчевій» зоні — дані МОЗ

9 жов 2021, 13:29
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В Україні станом на сьогодні, 9 жовтня, вже 15 регіонів перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Наразі до «помаранчевої» зони віднесені такі регіони:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область.

Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.

Порівняно з даними від 7 жовтня, до «помаранчевої» зони додалися Київська та Львівська області, проте з неї вийшла Одеська область.


Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Чернівецькій та Луганській області — по 768 на 100 тис. населення, далі йдуть Херсонська (496 на 100 тис.) та Харківська (482 на 100 тис.) області.

Коронавірус в Україні. інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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