Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу
Уже 15 регіонів України у «помаранчевій» зоні — дані МОЗhttps://racurs.ua/ua/n161400-uje-15-regioniv-ukrayiny-u-pomarancheviy-zoni-dani-moz.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 9 жовтня, вже 15 регіонів перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Наразі до «помаранчевої» зони віднесені такі регіони:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область
- Хмельницька область;
- Чернівецька область.
Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.
Порівняно з даними від 7 жовтня, до «помаранчевої» зони додалися Київська та Львівська області, проте з неї вийшла Одеська область.
Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Чернівецькій та Луганській області — по 768 на 100 тис. населення, далі йдуть Херсонська (496 на 100 тис.) та Харківська (482 на 100 тис.) області.
.