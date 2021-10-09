В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161400-uje-15-regionov-ukrainy-v-oranjevoy-zone-dannye-moz.html

Ракурс

В Украине по состоянию на сегодня, 9 октября, уже 15 регионов находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В настоящее время в «оранжевую» зону отнесены следующие регионы:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область

Хмельницкая область;

Черновицкая область.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

По сравнению с данными от 7 октября, в «оранжевую» зону добавились Киевская и Львовская области, однако из нее вышла Одесская область.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой и Луганской области — по 768 на 100 тыс. населения, далее идут Херсонская (496 на 100 тыс.) и Харьковская (482 на 100 тыс.) области.