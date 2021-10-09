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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Уже 15 регионов Украины в «оранжевой» зоне — данные МОЗ

9 окт 2021, 13:29
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В Украине по состоянию на сегодня, 9 октября, уже 15 регионов находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В настоящее время в «оранжевую» зону отнесены следующие регионы:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

По сравнению с данными от 7 октября, в «оранжевую» зону добавились Киевская и Львовская области, однако из нее вышла Одесская область.


Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой и Луганской области — по 768 на 100 тыс. населения, далее идут Херсонская (496 на 100 тыс.) и Харьковская (482 на 100 тыс.) области.

Коронавирус в Украине. инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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