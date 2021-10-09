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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Уже 15 регионов Украины в «оранжевой» зоне — данные МОЗhttps://racurs.ua/n161400-uje-15-regionov-ukrainy-v-oranjevoy-zone-dannye-moz.htmlРакурс
В Украине по состоянию на сегодня, 9 октября, уже 15 регионов находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В настоящее время в «оранжевую» зону отнесены следующие регионы:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область.
Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.
По сравнению с данными от 7 октября, в «оранжевую» зону добавились Киевская и Львовская области, однако из нее вышла Одесская область.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой и Луганской области — по 768 на 100 тыс. населения, далее идут Херсонская (496 на 100 тыс.) и Харьковская (482 на 100 тыс.) области.
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