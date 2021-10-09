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Ракурс
Михаил Саакашвили, фото: РИА «Новости»

Заключенный в Грузии Саакашвили обратился к международному сообществу

9 окт 2021, 13:07
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Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, который с 1 октября содержится в грузинской тюрьме, обратился к международному сообществу.

Текст обращения опубликован на странице Саакашвили в социальной сети Фейсбук.

По словам Саакашвили, его уже девять дней держат в тюрьме без судебных слушаний на основе, в частности, ордера на арест по двум незавершенными делами, а его адвокату сообщили, что в ближайшие недели слушания не ожидаются.

В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд, — подчеркнул Саакашвили.

Он считает, что такая задержка с судебными заседаниями является попыткой властей Грузии не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов мэров грузинских городов.

Почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили (лидер партии власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — ред.), — подчеркнул Саакашвили.


Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда, — резюмировал Саакашвили в своем обращении к международному сообществу.

Источник: Ракурс


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