Заключенный в Грузии Саакашвили обратился к международному сообществу

Михаил Саакашвили, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n161399-zakluchennyy-v-gruzii-saakashvili-obratilsya-k-mejdunarodnomu-soobschestvu.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, который с 1 октября содержится в грузинской тюрьме, обратился к международному сообществу.

Текст обращения опубликован на странице Саакашвили в социальной сети Фейсбук.

По словам Саакашвили, его уже девять дней держат в тюрьме без судебных слушаний на основе, в частности, ордера на арест по двум незавершенными делами, а его адвокату сообщили, что в ближайшие недели слушания не ожидаются.

В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд, — подчеркнул Саакашвили.

Он считает, что такая задержка с судебными заседаниями является попыткой властей Грузии не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов мэров грузинских городов.

Почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили (лидер партии власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — ред.), — подчеркнул Саакашвили.

