Ув’язнений у Грузії Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти

Михайло Саакашвілі, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n161399-uv-yaznenyy-u-gruziyi-saakashvili-zvernuvsya-do-mijnarodnoyi-spilnoty.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, а нині голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України, який з 1 жовтня утримується у грузинській в’язниці, звернувся до міжнародної спільноти.

Текст звернення опублікованих на сторінці Саакашвілі в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Саакашвілі, його вже дев’ять днів тримають у в’язниці без судових слухань на основі, зокрема, ордеру на арешт за двома незавершеними справами, а його адвокату повідомили, що в найближчі тижні слухання не очікуються.

Відповідно до законодавства Грузії будь-яка особа, затримана на підставі чинної та триваючої справи, має бути негайно доставлена до суду, — наголосив Саакашвілі.

Саакашвілі вважає, що така затримка із судовими засіданнями є спробою влади Грузії не допустити його появи на публіці перед запланованим другим туром виборів мерів грузинських міст.

Майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі (лідер партії влади «Грузинська мрія — Демократична Грузія» — ред.), — наголосив Саакашвілі.

