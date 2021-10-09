Дмитро Никифоренко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n161398-ubyvstvo-ukrayincya-u-vroclavi-policeyskym-vysunuly-obvynuvachennya.html

Ракурс

Окружна прокуратура у польському місті Щеціні висунула звинувачення загалом дев’ятьом особам, причетним до смерті 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлаві.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Окружну прокуратура Щеціна.

У цьому переліку:

четверо поліцейських (трьом з них висунуто звинувачення у перевищенні службових повноважень, знущанні із затриманої особи і побитті з летальним наслідком, четвертому — у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого);

працівники витверезника, куди 30 липня доставили Никифоренка (двох з них звинувачено у спільному з поліцейськими знущанні та побитті затриманого, а керівника та ще одну співробітницю звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в меддокументації щодо перебування потерпілого в центрі);

лікарка, яка тоді перебувала на чергуванні (звинувачено у нездійснені належного нагляду за потерпілим, чим його було поставлено під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану здоров’я потерпілого у світлі застосування проти нього насилля, що призвело до смерті особи).

Зазначається, що поліцейським, які брали участь у затриманні і побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення, іншим особам — до п’яти років. Трьох з чотирьох поліцейських вже звільнено з поліції, ще одного відсторонено від виконання обов’язків на час слідства.

Прокуратура звернулася до суду щодо арешту двох поліцейських на три місяці та обрання щодо інших запобіжного заходу у виді нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

Втім, суд не погодився на тимчасовий арешт двох поліцейських. Прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Джерело: «Укрінформ»