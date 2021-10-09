Дмитрий Никифоренко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n161398-ubiystvo-ukraukraincainskaya-vo-vroclave-policeyskim-predyavili-obvinenie.html

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Окружная прокуратура в польском городе Щецине выдвинула обвинения вообще девяти лицам, причастным к смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве.

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Окружную прокуратура Щецина.

В этом перечне:

четверо полицейских (трем из них предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом, четвертому — в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным);

сотрудники вытрезвителя, куда 30 июля доставили Никифоренко (двух из них обвиняется в совместном с полицейскими издевательстве и избиении задержанного, а руководителя и еще одну сотрудницу обвиняют в препятствовании уголовному производству и подачи ложной информации в меддокументации о пребывании пострадавшего в центре);

врач, которая тогда находилась на дежурстве (обвинена в неоказании надлежащего надзора за потерпевшим, чем он был поставлен под непосредственную угрозу смерти, а также в невыполнении оценки состояния здоровья пострадавшего в свете применения против него насилия, что повлекло смерть человека).

Отмечается, что полицейским, которые принимали участие в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам — до пяти лет. Трех из четырех полицейских уже уволили из полиции, еще один отстранен от исполнения обязанностей на время следствия.

Прокуратура обратилась в суд об аресте двух полицейских на три месяца и избрании в отношении других пресечения в виде надзора полиции, запрета контакта с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.

Впрочем, суд не согласился на временный арест двух полицейских. Прокуратура намерена обжаловать это решение.