Убийство украинца во Вроцлаве — полицейским предъявили обвиненияhttps://racurs.ua/n161398-ubiystvo-ukraukraincainskaya-vo-vroclave-policeyskim-predyavili-obvinenie.htmlРакурс
Окружная прокуратура в польском городе Щецине выдвинула обвинения вообще девяти лицам, причастным к смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве.
Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Окружную прокуратура Щецина.
В этом перечне:
- четверо полицейских (трем из них предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом, четвертому — в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным);
- сотрудники вытрезвителя, куда 30 июля доставили Никифоренко (двух из них обвиняется в совместном с полицейскими издевательстве и избиении задержанного, а руководителя и еще одну сотрудницу обвиняют в препятствовании уголовному производству и подачи ложной информации в меддокументации о пребывании пострадавшего в центре);
- врач, которая тогда находилась на дежурстве (обвинена в неоказании надлежащего надзора за потерпевшим, чем он был поставлен под непосредственную угрозу смерти, а также в невыполнении оценки состояния здоровья пострадавшего в свете применения против него насилия, что повлекло смерть человека).
Отмечается, что полицейским, которые принимали участие в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам — до пяти лет. Трех из четырех полицейских уже уволили из полиции, еще один отстранен от исполнения обязанностей на время следствия.
Прокуратура обратилась в суд об аресте двух полицейских на три месяца и избрании в отношении других пресечения в виде надзора полиции, запрета контакта с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.
Впрочем, суд не согласился на временный арест двух полицейских. Прокуратура намерена обжаловать это решение.