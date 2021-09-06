Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля, фото: социальные сети

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В Польшу 30 июля после перевозки в Вроцлавский вытрезвитель, где его пытали полицейские, умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко.

Резонансная новость о смерти украинца стала известна недавно — полиция на протяжении длительного времени пыталась «скрыть» дело. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

По информации издания, в руки которого попали соответствующие записи видеонаблюдения, польские полицейские необоснованно применяли насилие к Никифоренко — били кулаками и дубинками, применили газ, а также душили, хотя он не вел себя агрессивно.

В целом пытки продолжались полчаса и сердце Никифоренко не выдержало. Врач, которого вызвали на место, не смог реанимировать украинца. Никифоренко скончался 30 июля в 23.53. В середине августа его похоронили на Винниччине, откуда он родом.

В настоящее время видео изъяли как доказательство. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти украинца стало насильственное удушение.

Родственники Никифоренко, которая была на опознании тела, на правах анонимности рассказала изданию Polsat News, что он «умер не своей смертью».

Его прижали или к стене, или к какому-то твердому предмету, чтобы он не двигался, — заявила она.

Девушка Никифоренко в интервью изданию «Обозреватель» рассказала, что к опознанию тела погибшего днями не допускали, а когда наконец произошло опознание, тело погибшего было настолько изуродованным, что узнать его удалось только по подбородку и широкими бровям.

По информации СМИ, в связи с этим инцидентом четырех полицейских отстранили от исполнения обязанностей еще двух уволили со службы. По другим данным, двое причастных к избиению полицейских уволились самостоятельно.

В МВД Польши отмечают, что, кроме дела Никифоренко, расследуют еще один инцидент по факту превышения служебных полномочий полицией, в результате которого умер 34-летний поляк — житель Люблина.

Источник: Gazeta Wyborcza, «Обозреватель», Polsat News