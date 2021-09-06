Дмитро Никифоренко помер 30 липня, фото: соціальні мережі

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Ракурс

У Польщі 30 липня після перевезення до Вроцлавського витверезника, де його катували поліцейські, помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко.

Резонансну новину про смерть українця стало відомо нещодавно — поліція впродовж тривалого часу намагалася «приховати» справу. Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

За інформацією видання, до рук якого потрапили відповідні записи відеоспостереження, польські поліцейські необґрунтовано застосовували насильство до Никифоренка — били кулаками і кийками, застосували газ, а також душили, хоча він не поводився агресивно.

Загалом катування тривало півгодини і серце Никифоренка не витримало. Лікар, якого викликали на місце, не зміг реанімувати українця. Никифоренко помер 30 липня о 23.53. У середині серпня його поховали на Вінниччині, звідки він родом.

Наразі відео вилучили як доказ. За попередніми висновками експертів, причиною смерті українця стало насильницьке задушення.

Родичка Никифоренка, яка була на опізнанні тіла, на правах анонімності розповіла виданню Polsat News, що він «помер не своєю смертю».

Його притиснули або до стіни, або до якогось твердого предмету, щоб він не рухався, — заявила вона.

Дівчина Никифоренка в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповіла, що до впізнання тіла загиблого днями не допускали, а коли нарешті відбулося опізнання, тіло загиблого було настільки понівеченим, що впізнати його вдалося лише за підборіддям і широкими бровами.

За інформацією ЗМІ, у зв’язку з цим інцидентом чотирьох поліцейських відсторонили від виконання обов’язків ще двох звільнили зі служби. За іншими даними, двоє причетних до побиття поліцейських звільнилися самостійно.

У МВС Польщі зазначають, що, окрім справи Никифоренка, розслідують ще один інцидент за фактом перевищення службових повноважень поліцією, в результаті якого помер 34-річний поляк — житель Любліна.

Джерело: Gazeta Wyborcza, «Обозреватель», Polsat News