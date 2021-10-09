Ткань, способную останавливать коронавирус, создали американские ученые

Материал, который защищает от биологических и химических угроз, создали ученые, фото:

https://racurs.ua/n161397-tkan-sposobnuu-ostanavlivat-koronavirus-sozdali-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые заявляют о создании универсальной композитной ткани, которая может деактивировать как биологические угрозы, такие как коронавирус, вызывающий COVID-19, так и химические угрозы, например, применяемые в химическом оружии.

Такую ткань можно использовать в масках для лица и другой защитной одежде, сообщает издание EurekAlert.

Так, встроенный в маску для лица материал должен работать в обоих направлениях: защищать носителя маски от вирусов, а также защищать лиц, контактирующих с зараженным лицом, которое носит маску.

Отмечается, что этот материал можно использовать многократно и восстановить до первоначального состояния после противодействия опасным веществам путем использования простого отбеливателя.

Материал, который эффективен против обоих классов угроз, встречается крайне редко, подчеркивают ученые.

Наличие бифункционального материала, способного дезактивировать как химические, так и биологические токсичные агенты, имеет решающее значение, поскольку сложность интеграции нескольких материалов для выполнения этой работы высока, — подчеркивают исследователи.

Технология базируется на использовании металлоорганических каркасов (MOF).

MOF — это «сложные губки для ванной», — отмечают исследователи. — Наноразмерные материалы имеют множество отверстий, которые могут захватывать газы, пары и другие вещества так же, как губка захватывает воду.

В этой композитной ткани полости MOFs содержат катализаторы, которые могут дезактивировать токсичные химические вещества, вирусы и бактерии. Пористый наноматериал может быть легко нанесен на текстильные волокна, поэтому применение этого изобретения не потребует ощутимых изменений в уже имеющейся текстильной промышленности, уверяют исследователи.

Эта разработка основывается результатах более раннего исследования, в рамках которого ученые создали материал, который дезактивирует токсичные нервно-паралитические вещества. С помощью небольших манипуляций исследователи смогли также включить в материал противовирусные и антибактериальные агенты.

Отмечается, что эксперименты показали, что композит MOF/волокно проявил быструю активность против SARS-CoV-2, а также грамотрицательных (E. coli) и грамположительных (S. Aureus) бактерий. Кроме того, композит быстро раскладывал сернистый газ и его химический имитатор (2-лоретилетилсульфид, CEES).

Источник: EurekAlert