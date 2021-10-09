Тканину, здатну зупиняти коронавірус, створили американські учені

Матеріал, який захищає від біологічних та хімічних загроз, створили учені

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Американські учені заявляють про створення універсальної композитної тканини, яка може деактивувати як біологічні загрози, такі як коронавірус, що викликає COVID-19, так і хімічні загрози, наприклад, застосовувані в хімічній зброї.

Таку тканину можна використовувати в масках для обличчя та іншому захисному одязі, повідомляє видання EurekAlert.

Так, матеріал, вбудований в маску для обличчя, повинен працювати в обох напрямках: захищати носія маски від вірусів, а також захищати осіб, які контактують із зараженою особою, яка носить маску.

Зазначається, що цей матеріал можна використовувати багаторазово і відновити до початкового стану після протидії небезпечним речовинам шляхом використання простого відбілювача.

Матеріал, який ефективний проти обох класів загроз, зустрічається вкрай рідко, наголошують учені.

Наявність біфункціонального матеріалу, здатного дезактивувати як хімічні, так і біологічні токсичні агенти, має вирішальне значення, оскільки складність інтеграції декількох матеріалів для виконання цієї роботи висока, — наголошують дослідники.

Технологія базується на використанні металоорганічних каркасів (MOF).

MOF — це «складні губки для ванної», — зазначають дослідники. — Нанорозмірні матеріали мають безліч отворів, які можуть захоплювати гази, пари і інші речовини так само, як губка захоплює воду.

У цій композитній тканині порожнини MOFs містять каталізатори, які можуть дезактивувати токсичні хімічні речовини, віруси і бактерії. Пористий наноматеріал може бути легко нанесений на текстильні волокна, тож застосування цього винаходу не потребуватиме відчутних змін у вже наявній текстильній промисловості, запевняють дослідники.

Ця розробка ґрунтується результатах більш раннього дослідження, в межах якого учені створили матеріал, котрий дезактивує токсичні нервово-паралітичні речовини. За допомогою невеликих маніпуляцій дослідники змогли також включити в матеріал противірусні та антибактеріальні агенти.

Зазначається, що експерименти показали, що композит MOF/волокно проявив швидку активність проти SARS-CoV-2, а також грамнегативних (E. coli) і грампозитивних (S. Aureus) бактерій. Крім того, композит швидко розкладав сірчистий газ та його хімічний імітатор (2-хлоретілетілсульфід, CEES).

Джерело: EurekAlert