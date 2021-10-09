У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Ризик зараження коронавірусом зростає майже в чотири рази, коли люди їдять або п’ють у компанії, не надіваючи під час таких зустрічей масок, порівняно з тим, коли люди взагалі уникають групового прийому їжі.

Про це свідчать результати дослідження учених з Національного інституту інфекційних хвороб Японії, повідомляє телеканал NHK.

В межах дослідження учені опитали 753 невакцинованих дорослих, які зверталися за медичною допомогою в Токіо з приводу лихоманки чи інших симптомів. З них у 257 отримали позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19, а 496 — негативний.

Дослідники виявили, що серед опитаних, які вживали їжу або напої в групах і жодного разу не використовували під час таких зустрічей маску, позитивний тест на коронавірус траплявся у 3,92 рази частіше, ніж у людей, які взагалі не вживали їжу в групах до появи симптомів.

Водночас у людей, які майже не знімали масок, лише для безпосереднього вживання їжі та напоїв, ризик зараження значно не відрізнявся від ризику для людей, які взагалі не обідали в групах.

Дослідники також виявили, що рівень інфікованості серед людей, які носили уретанові маски, в 1,87 рази перевищував показники зараження людей, які носили маски з нетканого матеріалу, а в тих, хто носив тканинні або марлеві маски — у 1,82 рази.

Тож учені закликають людей під час зустрічей носити маски з нетканих матеріалів, таких як флізелін, правильно їх одягнувши, та застерігають від тривалого прийому їжі у великих групах.

Джерело: NHK