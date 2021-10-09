В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Риск заражения коронавирусом возрастает почти в четыре раза, когда люди едят или пьют в компании, не надевая при таких встреч масок, по сравнению с тем, когда люди вообще избегают группового приема пищи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национального института инфекционных болезней Японии, сообщает телеканал NHK.

В рамках исследования ученые опросили 753 невакцинированных взрослых, которые обращались за медицинской помощью в Токио по поводу лихорадки или других симптомов. Из них в 257 получили положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19, а 496 -отрицательный.

Исследователи обнаружили, что среди опрошенных, которые употребляли пищу или напитки в группах и ни разу не использовали во время таких встреч маску, положительный тест на коронавирус встречался в 3,92 раза чаще, чем у людей, которые вообще не употребляли пищу в группах до появления симптомов.

В то же время у людей, которые почти не снимали масок, только для непосредственного употребления пищи и напитков, риск заражения значительно не отличался от риска для людей, которые вообще не обедали в группах.

Исследователи также обнаружили, что уровень инфицированности среди людей, которые носили уретановые маски, в 1,87 раза превышал показатели заражения людей, которые носили маски из нетканого материала, а у тех, кто носил тканевые или марлевые маски — в 1,82 раза.

Поэтому ученые призывают людей во время встреч носить маски из нетканых материалов, таких как флизелин, правильно их надев, и предостерегают от длительного приема пищи в больших группах.

Источник: NHK