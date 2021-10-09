В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Public Domain Pictures

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксированы еще 15 тыс. 908 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 477 детей и 298 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Одесской области — 1 тыс. 310;

Днепропетровской области — 1 тыс. 291;

Львовской области — 1 тыс. 177;

Донецкой области — 1 тыс. 80;

Харьковской области — 984.

За сутки госпитализировали 3 тыс. 571 больного. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 183 тыс. 736 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 250 больных, выздоровели 5 тыс. 364 человека.

За сутки проведены 106 тыс. 29 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: