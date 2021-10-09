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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Public Domain Pictures
250 больных COVID-19 умерли в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n161393-250-bolnyh-covid-19-umerli-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксированы еще 15 тыс. 908 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 477 детей и 298 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:
- Одесской области — 1 тыс. 310;
- Днепропетровской области — 1 тыс. 291;
- Львовской области — 1 тыс. 177;
- Донецкой области — 1 тыс. 80;
- Харьковской области — 984.
За сутки госпитализировали 3 тыс. 571 больного. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 183 тыс. 736 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
Коронавирус за сутки унес жизни 250 больных, выздоровели 5 тыс. 364 человека.
За сутки проведены 106 тыс. 29 тестирований на COVID-19.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 529 тыс. 913 человек;
- выздоровели 2 млн 287 тыс. 846 пациентов;
- умер 58 тыс. 331 больной.
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