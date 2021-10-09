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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Public Domain Pictures

250 больных COVID-19 умерли в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 окт 2021, 08:45
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В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксированы еще 15 тыс. 908 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 477 детей и 298 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Одесской области — 1 тыс. 310;
  • Днепропетровской области — 1 тыс. 291;
  • Львовской области — 1 тыс. 177;
  • Донецкой области — 1 тыс. 80;
  • Харьковской области — 984.

За сутки госпитализировали 3 тыс. 571 больного. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 183 тыс. 736 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 250 больных, выздоровели 5 тыс. 364 человека.

За сутки проведены 106 тыс. 29 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 529 тыс. 913 человек;
  • выздоровели 2 млн 287 тыс. 846 пациентов;
  • умер 58 тыс. 331 больной.


Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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