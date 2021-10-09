Себастьян Пиньера, фото: 10minut.info

https://racurs.ua/n161392-pandora-papers-protiv-prezidenta-chili-otkryli-delo.html

Ракурс

В Чили прокуратура вчера, 8 октября, начала расследование в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры из-за данных, обнародованных в рамках так называемых Pandora Papers — утечки почти 12 млн конфиденциальных документов, недавно опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Чилийскую прокуратуру заинтересовал эпизод о продаже горнодобывающей компании Minera Dominga, связанной с детьми Пиньеры, сообщает агентство France24.

Сам Пиньера утверждает, что в соглашении 2010 года, которое имело место во время его предыдущего президентского срока, не было конфликта интересов. В то же время расследование ICIJ свидетельствует, что продажа компании была осуществлена при сомнительных условиях.

Компанию приобрел бизнесмен Карлос Альберто Делано, друг Пиньеры, за 152 млн долл. США, все финансовые операции осуществлялись через оффшор на Британских Виргинских островах.

Причем платеж должен быть разбит на три части с оговоркой, что окончательная сумма зависела от «несоздания зоны защиты окружающей среды в районе деятельности горнодобывающей компании, как того требуют экологи».

Как показало расследование, правительство Пиньеры действительно не создало охраняемую территорию вокруг указанного участка шахты.

В чилийской прокуратуре отмечают, что за взяточничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Как президент Чили я никогда не совершал никаких действий и не координировал их с горнодобывающей компанией Dominga, — отреагировал Пиньера на действия прокуратуры. — Общеизвестно, что более 12 лет назад, в 2009 году, прежде чем впервые стать президентом, я полностью делегировал администрирование и управление компаниями, в которых я участвовал.

Источник: France24