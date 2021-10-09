Себастьян Піньєра, фото: 10minut.info

https://racurs.ua/ua/n161392-pandora-papers-proty-prezydenta-chyli-vidkryly-spravu.html

Ракурс

У Чилі прокуратура вчора, 8 жовтня, розпочала розслідування щодо президента країни Себастьяна Піньєри через дані, оприлюднені в межах так званих Pandora Papers — витоку майже 12 млн конфіденційних документів, нещодавно опублікованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Чилійську прокуратуру зацікавив епізод щодо продажу гірничодобувної компанії Minera Dominga, пов’язаної з дітьми Піньєри, повідомляє агентство France24.

Сам Піньєра стверджує, що в угоді 2010 року, яка мала місце під час його попереднього президентського терміну, не було конфлікту інтересів. Водночас розслідування ICIJ свідчить, що продаж компанії був здійснений за сумнівних умов.

Компанію придбав бізнесмен Карлос Альберто Делано, друг Піньєри, за 152 млн дол. США, всі фінансові операції здійснювалися через офшор на Британських Віргінських Островах.

При чому платіж мав бути розбитий на три частини із застереженням, що остаточний внеcок залежав від «нестворення зони захисту навколишнього середовища в районі діяльності гірничодобувної компанії, як того вимагають екологи».

Як показало розслідування, уряд Піньєри дійсно не створив охоронювану територію навколо вказаної ділянки шахти.

У чилійській прокуратурі зазначають, що за хабарництво передбачене покарання у виді позбавлення волі на п’ять років.

Як президент Чилі я ніколи не робив ніяких дій і не координував їх з гірничодобувною компанією Dominga, — відреагував Піньєра на дії прокуратури. — Загальновідомо, що понад 12 років тому, в 2009 році, перш ніж вперше стати президентом, я повністю делегував адміністрування та управління компаніями, в яких я брав участь.

Джерело: France24