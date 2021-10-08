Масковий режим та соціальну дистанцію нарешті запроваджує Білорусьhttps://racurs.ua/ua/n161391-maskovyy-rejym-ta-socialnu-dystanciu-nareshti-zaprovadjuie-bilorus.htmlРакурс
Білорусь із завтрашнього дня, 9 жовтня, запроваджує масковий режим.
Носіння масок і дотримання дистанції в громадських місцях стане обов’язковим, повідомляє агентство БелТА.
За словами головного санітарного лікаря країни Олександра Тарасенка, білоруси будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися дистанції при відвідуванні:
- магазинів;
- об'єктів громадського харчування;
- об'єктів побутового обслуговування;
- театрів;
- кінотеатрів;
- культурно-масових заходів;
- стадіонів;
- підприємств;
- установ охорони здоров’я;
- аптек;
- інших об'єктів.
Також правила щодо носіння маски поширюється й на всі види транспорту.
При цьому чітко прописано, як потрібно носити маску — вона має закривати ніс, рот і підборіддя.
Запровадження цих обмежень мотивують погіршенням епідеміологічної ситуації в Білорусі.
До цього масковий режим запроваджувався лише в окремих містах країни.
Варто додати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час висловлював скептицизм щодо епідемії коронавірусу й називав «несусвітньою дурістю» носіння захисних масок в школах.
Джерело: БелТА