У Білорусі запроваджують масковий режим, фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/ua/n161391-maskovyy-rejym-ta-socialnu-dystanciu-nareshti-zaprovadjuie-bilorus.html

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Білорусь із завтрашнього дня, 9 жовтня, запроваджує масковий режим.

Носіння масок і дотримання дистанції в громадських місцях стане обов’язковим, повідомляє агентство БелТА.

За словами головного санітарного лікаря країни Олександра Тарасенка, білоруси будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися дистанції при відвідуванні:

магазинів;

об'єктів громадського харчування;

об'єктів побутового обслуговування;

театрів;

кінотеатрів;

культурно-масових заходів;

стадіонів;

підприємств;

установ охорони здоров’я;

аптек;

інших об'єктів.

Також правила щодо носіння маски поширюється й на всі види транспорту.

При цьому чітко прописано, як потрібно носити маску — вона має закривати ніс, рот і підборіддя.

Запровадження цих обмежень мотивують погіршенням епідеміологічної ситуації в Білорусі.

До цього масковий режим запроваджувався лише в окремих містах країни.

Варто додати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час висловлював скептицизм щодо епідемії коронавірусу й називав «несусвітньою дурістю» носіння захисних масок в школах.

Джерело: БелТА