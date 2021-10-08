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У Білорусі запроваджують масковий режим, фото: euroradio.fm

Масковий режим та соціальну дистанцію нарешті запроваджує Білорусь

8 жов 2021, 23:38
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Білорусь із завтрашнього дня, 9 жовтня, запроваджує масковий режим.

Носіння масок і дотримання дистанції в громадських місцях стане обов’язковим, повідомляє агентство БелТА.

За словами головного санітарного лікаря країни Олександра Тарасенка, білоруси будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися дистанції при відвідуванні:

  • магазинів;
  • об'єктів громадського харчування;
  • об'єктів побутового обслуговування;
  • театрів;
  • кінотеатрів;
  • культурно-масових заходів;
  • стадіонів;
  • підприємств;
  • установ охорони здоров’я;
  • аптек;
  • інших об'єктів.

Також правила щодо носіння маски поширюється й на всі види транспорту.

При цьому чітко прописано, як потрібно носити маску — вона має закривати ніс, рот і підборіддя.

Запровадження цих обмежень мотивують погіршенням епідеміологічної ситуації в Білорусі.

До цього масковий режим запроваджувався лише в окремих містах країни.


Варто додати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час висловлював скептицизм щодо епідемії коронавірусу й називав «несусвітньою дурістю» носіння захисних масок в школах.

Джерело: БелТА


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