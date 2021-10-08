Масочный режим и социальную дистанцию наконец-то вводит Беларусьhttps://racurs.ua/n161391-masochnyy-rejim-i-socialnuu-distanciu-nakonec-to-vvodit-belarus.htmlРакурс
Беларусь с завтрашнего дня, 9 октября, вводит масочный режим.
Ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным, сообщает агентство БелТА.
По словам главного санитарного врача страны Александра Тарасенко, белорусы будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию при посещении:
- магазинов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- театров;
- кинотеатров;
- культурно-массовых мероприятий;
- стадионов;
- предприятий;
- учреждений здравоохранения;
- аптек;
- других объектов.
Также правила ношения маски распространяется и на все виды транспорта.
При этом четко прописано, как нужно носить маску — она должна закрывать нос, рот и подбородок.
Введение этих ограничений мотивируют ухудшением эпидемиологической ситуации в Беларуси.
До этого масочный режим вводился лишь в отдельных городах страны.
Стоит добавить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время выражал скептицизм относительно эпидемии коронавируса и называл «несусветной глупостью» ношение защитных масок в школах.
Источник: БелТА