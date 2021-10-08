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В Беларуси вводят масочный режим, фото: euroradio.fm

Масочный режим и социальную дистанцию наконец-то вводит Беларусь

8 окт 2021, 23:38
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Беларусь с завтрашнего дня, 9 октября, вводит масочный режим.

Ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным, сообщает агентство БелТА.

По словам главного санитарного врача страны Александра Тарасенко, белорусы будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию при посещении:

  • магазинов;
  • объектов общественного питания;
  • объектов бытового обслуживания;
  • театров;
  • кинотеатров;
  • культурно-массовых мероприятий;
  • стадионов;
  • предприятий;
  • учреждений здравоохранения;
  • аптек;
  • других объектов.

Также правила ношения маски распространяется и на все виды транспорта.

При этом четко прописано, как нужно носить маску — она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Введение этих ограничений мотивируют ухудшением эпидемиологической ситуации в Беларуси.

До этого масочный режим вводился лишь в отдельных городах страны.


Стоит добавить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время выражал скептицизм относительно эпидемии коронавируса и называл «несусветной глупостью» ношение защитных масок в школах.

Источник: БелТА


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