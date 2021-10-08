В Беларуси вводят масочный режим, фото: euroradio.fm

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Беларусь с завтрашнего дня, 9 октября, вводит масочный режим.

Ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным, сообщает агентство БелТА.

По словам главного санитарного врача страны Александра Тарасенко, белорусы будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию при посещении:

магазинов;

объектов общественного питания;

объектов бытового обслуживания;

театров;

кинотеатров;

культурно-массовых мероприятий;

стадионов;

предприятий;

учреждений здравоохранения;

аптек;

других объектов.

Также правила ношения маски распространяется и на все виды транспорта.

При этом четко прописано, как нужно носить маску — она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Введение этих ограничений мотивируют ухудшением эпидемиологической ситуации в Беларуси.

До этого масочный режим вводился лишь в отдельных городах страны.

Стоит добавить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время выражал скептицизм относительно эпидемии коронавируса и называл «несусветной глупостью» ношение защитных масок в школах.

Источник: БелТА