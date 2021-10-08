Чистая экология признана ООН неотъемлемым правом человека

ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом, фото:

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Организация объединенных наций (ООН) признала доступ к чистой и здоровой окружающей среды неотъемлемым правом человека.

Соответствующую резолюцию, текст которой предложили Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Словения и Швейцария, сегодня, 8 октября, принял Совет ООН по правам человека, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что хотя эту резолюцию критиковали некоторые государства, в частности США и Великобритания, большинство стран ее поддержали:

43 страны проголосовали «за» (в частности неожиданно в последнюю минуту все же решила поддержать резолюцию Великобритания);

четыре страны воздержались — Россия, Индия, Китай и Япония;

США не голосовали, поскольку сейчас они не являются членами Совета из 47 членов.

Посол Великобритании в ООН в Женеве Рита Френч отметила, что ее страна проголосовала «за», поскольку разделяет стремление активистов решить проблему изменения климата, но добавила, что государства не будут связаны условиями резолюции.

Этот документ впервые обсужден еще в 90-х годах XX века. Он не является юридически обязывающим, но имеет потенциал для формирования мировых стандартов.

(Это решение — ред.) направит мощный сигнал сообществам во всем мире, которые борются с климатическими трудностями, что они не одиноки, — считает посол Коста-Рики Каталина Девандас Агилар.

Источник: Reuters