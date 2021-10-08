Неожиданное последствие строительства солнечных электростанций обнаружили ученые

Солнечная электростанция, фото:

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Масштабные солнечные электростанции имеют охлаждающее влияние на землю, которая их окружает.

Это установила международная группа ученых, исследовав две мощные солнечные электростанции, расположенные в засушливых местах — 300 МВт электростанцию ​​в Калифорнии и 850 МВт в Тибете (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Исследователи использовали данные о температуре поверхности суши, полученные с помощью спутниковых снимков — подход, который ранее не применялся к солнечным электростанциям. Это позволило ученым сравнить температуру поверхности суши вокруг в соответствующих местах до и после построения солнечных электростанций.

Оказалось, что электростанции создают «прохладные островки», протянувшихся примерно на 700 м от их границ. Температура окружающей поверхности земли снижалась до 2,3° на расстоянии 100 м от солнечной электростанции, а до 700 м эффект охлаждения снижался экспоненциально.

Это новое открытие является важным, поскольку показывает, что солнечная электростанция может повлиять на экологические процессы, — подчеркивают ученые. — Масштаб эффекта будет зависеть от местоположения и может быть положительным, отрицательным или несущественным.



Поскольку все больше стран обязуются достичь нулевых показателей относительно выбросов углерода, человечество все больше будет зависеть от возобновляемых источников энергии, таких как ветровые турбины и солнечная энергия.

Однако существует очень мало ведомостей о том, как большие солнечные электростанции влияют на местную среду. Поэтому очень важно понимать влияние климата, поскольку это влияет на экологические реакции, подчеркивают ученые.