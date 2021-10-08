Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/n161388-obstrely-na-donbasse-tyajelo-ranen-ukrainskiy-voennyy.html

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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. В течение сегодняшнего дня, 8 октября, зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня, из которых одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрела был ранен украинский военный. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Зафиксированы такие случаи нарушения режима прекращения огня оккупантами:

у Золотого-4 враг обстрелял позиции украинских военных, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи Троицкого боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Майорска российско-террористические войска вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

в направлении Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Причепиловки боевики совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, — отмечают в штабе ООС.

В конце сентября в результате прицельного вражеского обстрела на фронте погиб военный из Днепропетровской области.