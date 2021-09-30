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Стало известно имя погибшего на фронте воина

Стало известно имя погибшего на фронте воина (ФОТО)

30 сен 2021, 22:14
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Война на Донбассе продолжается, поскольку армия России нарушает договоренности о режиме «тишины» и отводе своей армии. Стало известно имя защитника Украины, который 30 сентября погиб в результате прицельного вражеского обстрела на фронте. Оккупанты унесли жизнь 39-летнего Алексея Стрижака из города Зеленодольск Днепропетровской области.

Мужчина ушел на войну шесть лет назад. Прощаться с погибшим воином будут 2 октября в его родном городе. Об этом в Фейсбуке сообщила Зеленодольска городская территориальная община.

30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк — военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним, — говорится в сообщении.

До войны Стрижак работал электромонтером в компании ДТЭК и на Криворожской ТЭС.


Бойца ранили в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины возле села Каменка в Донецкой области со стороны оккупированной Ясиноватой. Пресс-центр командования Объединенных сил сообщал, что оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм близ Каменки.

По данным СМИ, Алексей Стрижак — седьмая боевая потеря ВСУ в сентябре.

Источник: Ракурс


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