Стало відомо ім’я загиблого на фронті воїна

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Ракурс

Війна на Донбасі триває, оскільки армія Росії порушує домовленості щодо режиму «тиші» й відведення своєї армії. Стало відомо ім’я захисника України, який 30 вересня загинув внаслідок прицільного ворожого обстрілу на фронті. Окупанти забрали життя 39-річного Олексія Стрижака з міста Зеленодольськ Дніпропетровської області.

Чоловік пішов на війну шість років тому. Прощатимуться із загиблим воїном 2 жовтня у його рідному місті. Про це у Фейсбук повідомила Зеленодольська міська територіальна громада.

30 вересня в зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк — військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але герої не вмирають! Вони житимуть до тих пір, поки ми про них пам’ятаємо, — йдеться в повідомленні.

До війни Стрижак працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.

Бійця поранили внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої. Прес-центр командування Об'єднаних сил повідомляв, що окупанти били з артилерії калібру 122 мм поблизу Кам’янки.

За даними ЗМІ, Олексій Стрижак — сьома бойова втрата ЗСУ у вересні.