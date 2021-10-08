Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n161388-obstrily-na-donbasi-tyajko-poraneno-ukrayinskogo-viyskovogo.html

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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню. Впродовж сьогоднішнього дня, 8 жовтня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, з яких одне із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В результаті обстрілу було поранено українського військового. Він у важкому стані госпіталізований до медзакладу. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зафіксовано такі випадки порушення режиму припинення вогню окупантами:

біля Золотого-4 ворог обстріляв позиції українських військових, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

поблизу Троїцького бойовики здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Майорська російсько-терористичні війська вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;

у напрямку Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

неподалік Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Причепилівки бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, — зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, наприкінці вересня внаслідок прицільного ворожого обстрілу на фронті загинув військовий з Дніпропетровської області.