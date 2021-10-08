Заступника голови Меджлісу окупанти помістили в психлікарню

Наріман Джелялов, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n161387-zastupnyka-golovy-medjlisu-okupanty-pomistyly-v-psyhlikarnu.html

Ракурс

Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, окупанти в Криму вчора, 7 жовтня, перевели із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць, у 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат Микола Полозов.

Це відділення, де здійснюється стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою, — зазначив Полозов.

Він додав, що сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Полозов зазначив, що Джелялов раніше відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

Адвокат наголошує, що, згідно із законодавством країни-агресора, призначення такої експертизи відбувається в разі, якщо є сумніви в осудності підслідного або його здатності самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному судочинстві.

Я думаю кожному повинно бути очевидно, що Наріман Джелялов під цей опис абсолютно не підходить, — наголошує Полозов. — В такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо.



За словами Полозова, такі дії окупантів є елементами комплексної каральної системи, спрямованої, зокрема, на придушення волі заарештованого та створення неприйнятних умов утримання.

Джелялова, а також ще кількох кримськотатарських активістів, затримали на початку вересня. Окупанти спочатку звинуватили його у пособництві в диверсії на газопроводі в селі Перевальне, а потім перекваліфікували обвинувачення на «вчинення диверсії». Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.