Заместителя главы Меджлиса оккупанты поместили в психбольницу

Нариман Джелялова, фото: «Украина молодая»

https://racurs.ua/n161387-zamestitelya-glavy-medjlisa-okkupanty-pomestili-v-psihbolnicu.html

Ракурс

Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, оккупанты в Крыму вчера, 7 октября, перевели из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц, в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Николай Полозов.

Это отделение, где осуществляется стационарная психолого-психиатрическая экспертиза по подследственным лицам, содержащимся под стражей, — отметил Полозов.

Он добавил, что сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Полозов отметил, что Джелялов ранее отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

Адвокат подчеркивает, что, согласно законодательству страны-агрессора, назначения такой экспертизы происходит в случае, если есть сомнения во вменяемости подследственного или его способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

Я думаю каждому должно быть очевидно, что Нариман Джелялов под это описание совершенно не подходит, — подчеркивает Полозов. — В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно.



По словам Полозова, такие действия оккупантов являются элементами комплексной карательной системы, направленной, в частности, на подавление воли арестованного и создание неприемлемых условий содержания.

Джелялова, а также еще нескольких кримскотатарских активистов, задержали в начале сентября. Оккупанты сначала обвинили его в пособничестве в диверсии на газопроводе в селе Перевальное, а затем переквалифицировали обвинение на «совершение диверсии». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.