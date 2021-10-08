Несподіваний наслідок побудови сонячних електростанцій виявили учені

Сонячна електростанція, фото:

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Масштабні сонячні електростанції мають охолоджуючий вплив на землю, яка їх оточує.

Це встановила міжнародна група учених, дослідивши дві потужні сонячні електростанції, розташовані в посушливих місцях — 300 МВт електростанцію в Каліфорнії та 850 МВТ у Тибеті (Китай). Про це повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Дослідники використали дані про температуру поверхні суші, отримані зі супутникових знімків — підхід, який раніше не застосовувався до сонячних електростанцій. Це дозволило ученим порівняти температуру поверхні суші навколо у відповідних місцях до та після побудови сонячних електростанцій.

Виявилося, що електростанції створюють «прохолодні острівки», що простягаються приблизно на 700 м від їхніх меж. Температура навколишнього поверхні землі знижувалася до 2,3° на відстані 100 м від сонячної електростанції, а до 700 м ефект охолодження знижувався експоненціально.

Це нове відкриття є важливим, оскільки показує, що сонячна електростанція може вплинути на екологічні процеси, — наголошують учені. — Масштаб ефекту буде залежати від місця розташування і може бути позитивним, негативним або несуттєвим.



Оскільки все більше країн зобов’язуються досягти нульових показників щодо викидів вуглецю, людство все більше залежатиме від відновлюваних джерел енергії, таких як вітрові турбіни та сонячна енергія.

Однак існує дуже мало відомостей про те, як великі сонячні електростанції впливають на місцеве середовище. Тому дуже важливо розуміти вплив клімату, оскільки це впливає на екологічні реакції, наголошують учені.