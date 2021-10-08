Чиста екологія визнана ООН невід'ємним правом людини

ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом

https://racurs.ua/ua/n161390-chysta-ekologiya-vyznana-oon-nevidiemnym-pravom-ludyny.html

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Організація об'єднаних націй (ООН) визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища невід'ємним правом людини.

Відповідну резолюцію, текст якої запропонували Коста-Ріка, Мальдіви, Марокко, Словенія та Швейцарія, сьогодні, 8 жовтня, ухвалила Рада ООН з прав людини, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що хоча цю резолюцію критикували деякі держави, зокрема США та Велика Британія, більшість країн її підтримали:

43 країни проголосували «за» (зокрема несподівано в останню хвилину все ж вирішила підтримати резолюцію Британія);

чотири країни утрималися — Росія, Індія, Китай та Японія;

США не голосували, оскільки наразі вони не є членами Ради з 47 членів.

Посол Британії в ООН в Женеві Рита Френч зазначила, що її країна проголосувала «за», оскільки поділяє прагнення активістів вирішити проблему зміни клімату, але додала, що держави не будуть пов’язані умовами резолюції.

Цей документ уперше обговорений ще в 90-х роках XX століття. Він не є юридично зобов’язуючим, але має потенціал для формування світових стандартів.

(Це рішення — ред.) надішле потужний сигнал спільнотам у всьому світі, які борються з кліматичними труднощами, що вони не самотні, — вважає посол Коста-Ріки Каталіна Девандас Агілар.

Джерело: Reuters