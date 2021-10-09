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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Public Domain Pictures
250 хворих на COVID-19 померли в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n161393-250-hvoryh-na-covid-19-pomerly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано ще 15 тис. 908 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 477 дітей та 298 медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Одеській області — 1 тис. 310;
- Дніпропетровській області — 1 тис. 291;
- Львівській області — 1 тис. 177;
- Донецькій області — 1 тис. 80;
- Харківській області — 984.
За добу госпіталізували 3 тис. 571 хворого. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 183 тис. 736 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Коронавірус за добу забрав життя 250 хворих, одужали 5 тис. 364 особи.
За добу здійснено 106 тис. 29 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 529 тис. 913 осіб;
- одужали 2 млн 287 тис. 846 пацієнтів;
- помер 58 тис. 331 хворий.
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