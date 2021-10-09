В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Public Domain Pictures

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В Україні за минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано ще 15 тис. 908 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 477 дітей та 298 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

Одеській області — 1 тис. 310;

Дніпропетровській області — 1 тис. 291;

Львівській області — 1 тис. 177;

Донецькій області — 1 тис. 80;

Харківській області — 984.

За добу госпіталізували 3 тис. 571 хворого. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 183 тис. 736 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Коронавірус за добу забрав життя 250 хворих, одужали 5 тис. 364 особи.

За добу здійснено 106 тис. 29 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: