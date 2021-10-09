На горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру воздуха -9°, фото:

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Ракурс

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сегодня, 9 октября, по состоянию на 8.30 зафиксировали температуру воздуха -9°.

Погода на горе облачная, наблюдался туман и восточный ветер скоростью 18 м/с. Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Таким образом, за последние дни температура на горе заметно снизилась — по состоянию на 7.55 7 октября она составляла -2°, а по состоянию на 16.00 вчерашнего дня, 8 октября, опустилась до -5°.

Гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2 тыс. 28 м, она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора.

Напомним, в начале ноября первый снег выпал в Черновицкой области, покрыв гору Томнатик.