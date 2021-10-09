Ливан остался без электричества на несколько дней. Фото: otdyhateli.com

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Ливан остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций.

По всей стране отсутствует электроснабжение. Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Амар прекратили работу из-за того, что запасы топлива были исчерпаны. Производство энергии упало до уровня ниже 200 МВт. Проблему с топливом пытаются решить, обещают включить электричество за два дня. Об этом 9 октября сообщает агентство Reuters.

Как пишет издание Libanon Mirror со ссылкой на свои источники, частично восстановить электроснабжение в разных регионах Ливана могут путем снабжения электростанций топливом из резервов.

Как известно, Ливан страдает от экономического кризиса. По информации Arab News, дефицит топлива парализовал страну и это привело к серьезным отключениям электроэнергии, которые нарушили работу больниц и других учреждений.

Напомним, в 2019 году от блэкаутов страдала Венесуэла. Отключения электроэнергии по всей стране наблюдалось несколько раз, что вызвало акции протеста и смерти людей в больницах.

Источники: Reuters, Libanon Mirror, Arab News