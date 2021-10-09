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Погода в Украине. Фото: flickr.com

Погода в воскресенье принесет в Украину облачность и похолодание (КАРТА)

9 окт 2021, 15:29
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Погода в Украине 10 октября будет преобладать прохладная, но существенных осадков в воскресенье синоптики не обещают.

Небо местами будет омраченным, а ночью столбики термометров покажут 0°. Днем будет прохладно — температура воздуха ожидается 2−12° тепла. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 10 октября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 10 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 2 октября будет прохладной, а небо немного омраченным. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−5° тепла, а днем ожидается 8−12° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−6 м/с.

Погода в Киеве 10 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове в завтрашний выходной будет облачной, появление солнца маловероятно. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7° тепла, а днем поднимутся до 7−12° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 3−9 м/с.

Погода в Харькове 10 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе в воскресенье будет ясной и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем обещают 8−14° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 2−11 м/с.

Погода в Одессе 10 октября, данные: Gismeteo

Погодные условия во Львове предусматривают холод, но небо будет ясным. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−3° тепла, а днем обещают 2−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−10 м/с.

Погода во Львове 10 октября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 10 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 9 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, утром зафиксировали температуру воздуха 9° мороза. Погода на горе была облачной и туманной.

Источник: Ракурс


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