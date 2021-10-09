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Ракурс
На Ровенщине усилят борьбу с полиомиелитом, фото: freesmi_by

Полиомиелит на Ровенщине — непривитых детей не будут допускать к учебе

9 окт 2021, 15:12
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В Ровенской области, где недавно был зафиксирован случай полиомиелита, невакцинированных от этого заболевания детей не будут допускать к учебе. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

Также будут проведены дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на результаты внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской ОГА

Отмечается, что неотложный «нулевой» тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ пройдет в период с 11 по 22 октября на территории области, где зафиксирован случай, для детей до пяти лет включительно независимо от проведенной ранее вакцинации.

Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы, — отмечают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что уровень охвата прививками от полиомиелита детей до одного года в Украине недостаточен — за восемь месяцев 2021 года составляет 53,0%.

При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, — подчеркивают в ведомстве.

Низкие уровни прививки фиксируются в таких областях Украины:

  • Херсонской — 40,7%;
  • Ивано-Франковской — 42,2%;
  • Закарпатской — 43,1%;
  • Запорожской — 46,2%;
  • Харьковской — 46,5%;
  • Одесской — 47,5%;
  • Киевской — 47,5%;
  • Черновицкой — 48,5%;
  • Львовской — 48,5%;
  • Ровенской — 48,9%.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.


Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Напомним, недавно в Ровенской области полиомиелит обнаружили у полуторагодовалого ребенка.

Источник: Ракурс


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