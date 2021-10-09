Ракурсhttps://racurs.ua/
На Ровенщине усилят борьбу с полиомиелитом, фото: freesmi_by
Полиомиелит на Ровенщине — непривитых детей не будут допускать к учебеhttps://racurs.ua/n161403-poliomielit-na-rovenschine-neprivityh-detey-ne-budut-dopuskat-k-uchebe.htmlРакурс
В Ровенской области, где недавно был зафиксирован случай полиомиелита, невакцинированных от этого заболевания детей не будут допускать к учебе. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.
Также будут проведены дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на результаты внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской ОГА
Отмечается, что неотложный «нулевой» тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ пройдет в период с 11 по 22 октября на территории области, где зафиксирован случай, для детей до пяти лет включительно независимо от проведенной ранее вакцинации.
Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы, — отмечают в Минздраве.
В ведомстве отмечают, что уровень охвата прививками от полиомиелита детей до одного года в Украине недостаточен — за восемь месяцев 2021 года составляет 53,0%.
При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, — подчеркивают в ведомстве.
Низкие уровни прививки фиксируются в таких областях Украины:
- Херсонской — 40,7%;
- Ивано-Франковской — 42,2%;
- Закарпатской — 43,1%;
- Запорожской — 46,2%;
- Харьковской — 46,5%;
- Одесской — 47,5%;
- Киевской — 47,5%;
- Черновицкой — 48,5%;
- Львовской — 48,5%;
- Ровенской — 48,9%.
Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.
Напомним, недавно в Ровенской области полиомиелит обнаружили у полуторагодовалого ребенка.
.