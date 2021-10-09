На Ровенщине усилят борьбу с полиомиелитом, фото: freesmi_by

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В Ровенской области, где недавно был зафиксирован случай полиомиелита, невакцинированных от этого заболевания детей не будут допускать к учебе. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

Также будут проведены дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на результаты внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской ОГА

Отмечается, что неотложный «нулевой» тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ пройдет в период с 11 по 22 октября на территории области, где зафиксирован случай, для детей до пяти лет включительно независимо от проведенной ранее вакцинации.

Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы, — отмечают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что уровень охвата прививками от полиомиелита детей до одного года в Украине недостаточен — за восемь месяцев 2021 года составляет 53,0%.

При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, — подчеркивают в ведомстве.

Низкие уровни прививки фиксируются в таких областях Украины:

Херсонской — 40,7%;

Ивано-Франковской — 42,2%;

Закарпатской — 43,1%;

Запорожской — 46,2%;

Харьковской — 46,5%;

Одесской — 47,5%;

Киевской — 47,5%;

Черновицкой — 48,5%;

Львовской — 48,5%;

Ровенской — 48,9%.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Напомним, недавно в Ровенской области полиомиелит обнаружили у полуторагодовалого ребенка.