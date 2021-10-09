На Рівненщині посилять боротьбу з поліомієлітом, фото: freesmi_by

https://racurs.ua/ua/n161403-poliomiielit-na-rivnenschyni-nescheplenyh-ditey-ne-dopuskatymut-do-navchannya.html

Ракурс

У Рівненській області, де нещодавно було зафіксовано випадок поліомієліту, невакцинованих від цього захворювання дітей не допускатимуть до навчання. Для таких дітей будуть забезпечені інші форми навчання.

Також будуть проведені додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту. Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на результати позачергового засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рівненської ОДА

Зазначається, що невідкладний «нульовий» тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ відбудеться у період з 11 по 22 жовтня на території області, де зафіксовано випадок, для дітей до п’яти років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації.

Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи, — зазначають у МОЗ.

У відомстві наголошують, що рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до одного року в Україні є недостатнім — за вісім місяців 2021 року становить 53,0%.

За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться, — наголошують у відомстві.

Низькі рівні щеплення фіксуються в таких областях України:

Херсонській — 40,7%;

Івано-Франківській — 42,2%;

Закарпатській — 43,1%;

Запорізькій — 46,2%;

Харківській — 46,5%;

Одеській — 47,5%;

Київській — 47,5%;

Чернівецькій — 48,5%;

Львівській — 48,5%;

Рівненській — 48,9%.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині поліомієліт виявили в півторарічної дитини.