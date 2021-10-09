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Погода в Україні. Фото: flickr.com
Погода в неділю принесе в Україну хмарність та похолодання (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n161404-pogoda-v-nedilu-prynese-v-ukrayinu-hmarnist-ta-poholodannya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 10 жовтня переважатиме прохолодна, але істотних опадів у неділю синоптики не обіцяють.
Небо місцями буде захмареним, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0°. Вдень буде прохолодно — температура повітря очікується 2−12° тепла. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода у Києві 2 жовтня буде прохолодною, а небо трішки захмареним. Вночі температуру повітря прогнозують 2−5° тепла, а вдень повітря очікується 8−12° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−6 м/с.
Погода в Харкові у завтрашній вихідний буде хмарною, поява сонця малоймовірна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7° тепла, а вдень піднімуться до 7−12° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 3−9 м/с.
Погода в Одесі у неділю буде ясною і без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень обіцяють 8−14° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−11 м/с.
Погодні умови у Львові передбачають холод, але небо буде ясним. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−3° тепла, а вдень обіцяють 2−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−10 м/с.
Геомагнітна обстановка в Україні 10 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, 9 жовтня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський, розташованій на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, вранці зафіксували температуру повітря 9° морозу. Погода на горі була хмарною й туманною.
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