Ліван залишився без електрики на кілька днів. Фото: otdyhateli.com

https://racurs.ua/ua/n161405-blekaut-u-livani-vsya-krayina-zalyshylasya-bez-elektropostachannya.html

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Ліван залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій.

По всій країні відсутнє електропостачання. Електростанції Аль-Захрані й Дейр-Амар припинили роботу через те, що запаси палива були вичерпані. Виробництво енергії впало до рівня нижче 200 МВт. Проблему з паливом намагаються вирішити, обіцяють увімкнути електрику за два дні. Про це 9 жовтня повідомляє агентство Reuters.

Як пише видання Libanon Mirror з посиланням на свої джерела, частково відновити електропостачання в різних регіонах Лівану можуть шляхом постачання електростанцій паливом із резервів.

Як відомо, Ліван потерпає від економічної кризи. За інформацією Arab News, дефіцит палива паралізував країну й це призвело до серйозних відключень електроенергії, які порушили роботу лікарень та інших установ.

Нагадаємо, у 2019 році від блекаутів страждала Венесуела. Відключення електроенергії по всій країні спостерігалося кілька разів, що викликало акції протесту та смерті людей у лікарнях.

Джерела: Reuters, Libanon Mirror, Arab News