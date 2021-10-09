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Ракурс
Ліван залишився без електрики на кілька днів. Фото: otdyhateli.com

Блекаут у Лівані — вся країна залишилася без електропостачання

9 жов 2021, 16:03
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Ліван залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій.

По всій країні відсутнє електропостачання. Електростанції Аль-Захрані й Дейр-Амар припинили роботу через те, що запаси палива були вичерпані. Виробництво енергії впало до рівня нижче 200 МВт. Проблему з паливом намагаються вирішити, обіцяють увімкнути електрику за два дні. Про це 9 жовтня повідомляє агентство Reuters.

Як пише видання Libanon Mirror з посиланням на свої джерела, частково відновити електропостачання в різних регіонах Лівану можуть шляхом постачання електростанцій паливом із резервів.

Як відомо, Ліван потерпає від економічної кризи. За інформацією Arab News, дефіцит палива паралізував країну й це призвело до серйозних відключень електроенергії, які порушили роботу лікарень та інших установ.


Нагадаємо, у 2019 році від блекаутів страждала Венесуела. Відключення електроенергії по всій країні спостерігалося кілька разів, що викликало акції протесту та смерті людей у лікарнях.

Джерела: Reuters, Libanon Mirror, Arab News

Джерело: Ракурс


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