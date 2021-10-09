Зеленський відреагував на зрив обрання керівника САП. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n161406-zelenskyy-vidreaguvav-na-zryv-obrannya-kerivnyka-sap.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Глава держави заявив, що члени конкурсної комісії повинні виконувати свій обов’язок. Він наголосив, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу. Відповідну заяву глава держави 9 жовтня опублікував на власній сторінці у Twitter.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить, — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський запевнив, що для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом.

Нагадаємо, кандидати на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мали виконати практичне завдання 9 жовтня. Однак засідання було зірвано через відсутність кворуму для його проведення.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже висловили своє розчарування з приводу цієї ситуації. Партнери України заявили, що необхідно відновити роботу комісії з обрання керівника САП.

Раніше посольства Євросоюзу та США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.