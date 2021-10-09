Обвал будинку в Батумі призвів до загибелі 9 осіб. Фото: regnum.ru

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Обвалення житлового будинку в Батумі привело до загибелі дев’ятьох осіб.

Вчора, 9 жовтня, в центрі міста обвалилася частина житлового семиповерхового будинку. У пошукових роботах були задіяні 300 рятувальників. Станом на 9 жовтня знайдено дев’ятеро жертв. Про це заявив журналістам міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, передає РІА «Новости».

Хочу висловити свої співчуття сім’ям. Ситуація складна. Дев’ять людей загинули. Вчора і сьогодні це був найважчий день. П’ять хвилин тому ми знайшли дев’яту жертву. За нашими припущеннями, більше немає зниклих і пошукові роботи будуть завершені, — зазначив він.

Через трагедію в Батумі вклала Грузії оголосила 11 жовтня днем жалоби.

Як відомо, уранці 8 жовтня в Батумі на вулиці 26 травня обвалився житловий будинок, який звели у 1980-х роках. У ньому було 15 квартир, але більшість мешканців встигли піти на роботу.

Правоохоронці розслідують кілька версій трагедії. Не виключається, що обвал міг статися через роботи на першому поверсі, де розташовувалися кафе, магазини та салон краси. В одному з приміщень з порушеннями демонтували несучу стіну. Поліція затримала трьох осіб.

Також розглядається версія про вибух газу. Мешканці навколишніх будинків заявляють, що не чули звуку вибуху.

Нагадаємо, у червні в Маямі частково обвалився 12-поверховий житловий будинок. Після трагедії понад півсотні людей вважалися зниклими безвісти.

Джерело: РІА «Новости»