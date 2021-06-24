Наслідки трагедії у Флориді, фото: Miami-Dade Fire Rescue

https://racurs.ua/ua/n156577-51-ludyna-znykla-bezvisty-pislya-obvalu-budynku-v-ssha-foto.html

Ракурс

У США 51 людина вважається зниклою безвісти після часткового обвалу 12-поверхового багатоквартирного будинку, який стався неподалік від Маямі (Флорида).

У цій будівлі постраждали 55 квартир із загалом близько 100. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє CNN.

Ми готуємося до поганих новин, — зазначив губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Пошуки людей тривають. Вже точно відомо про одного загиблого та десять поранених.

Серед зниклих — члени сім’ї першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри. Її сестра зі своєю сім'єю проживала на десятому поверсі цієї будівлі.

Людей з вцілілої частини будівлі евакуювали, їх тимчасовим розміщенням займається, зокрема, Червоний Хрест.

Будинок, який обвалився, був збудований на березі океану у 1981 році. Про причини обвалу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у березні 2019 року в Маямі кілька людей загинули в результаті падіння пішохідного мосту.

Джерело: CNN